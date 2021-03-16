前总统被捕引众怒 玻利维亚数城万人上街抗议

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（法新社拉巴斯15日电） 玻利维亚前总统艾尼兹（Jeanine Anez）被控主导政变推翻她的前任总统莫拉莱斯（Evo Morales）被捕之后，数以万计民众今天响应反对派号召，走上街头表达不满。

53岁的保守派前总统艾尼兹昨天被依恐怖主义、共谋叛乱等罪名逮捕后，遭到审前羁押。

民众不顾疫情风险，走上首都拉巴斯（La Paz）、柯加邦巴（Cochabamba）、圣克鲁斯（Santa Cruz）、苏克里（Sucre）、千里达（Trinidad）等地的街头参加游行，或在检察官办公室前静坐与和平集会。他们高举布条，其中一面写道：「那不是政变，那是诈骗。」

经济首都圣克鲁斯约有4万人聚集在救世基督广场（Christ the Redeemer Square），过去这里只会出现右翼示威。

艾尼兹被捕引来美洲国家组织（Organization ofAmerican States, OAS）斥责，这个组织今天「对再次变成执政党镇压工具的司法机制遭到滥用表示忧心」。

美洲国家组织秘书长阿尔马格罗（Luis Almagro）办公室在声明中说：「玻利维亚司法体系不能提供最低限度的公平审判保证。」

美洲国家组织呼吁「释放在这种背景下被捕的人，直到公正的程序和机制就绪，得以判定责任为止」。

秘鲁政府表示，在艾尼兹政府麾下担任部长的利扎拉加（Roxana Lizarraga）已要求秘鲁提供庇护。

艾尼兹被捕之后昨天推文写道：「他们把我送来拘留4个月，等待为从没发生过的『政变』受审。」

2019年莫拉莱斯不合宪地四连任，引爆民众长达数周的示威之后，他与多位同党高层辞职，艾尼兹于同年11月上台。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP