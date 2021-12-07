前情人告上英国法院 西班牙前国王寻求豁免权

（法新社马德里6日电） 西班牙前国王璜．卡罗斯一世的前情人指控他监控和骚扰，而告上英国法院后，璜．卡罗斯正寻求英国法院的豁免权。

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丹麦女商人赛维根希坦（Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn）告上英国高等法院，向璜・卡罗斯一世（Juan Carlos I）寻求民事个人伤害赔偿。

然而，从1975年登基到2014年逊位、现年83岁的璜・卡罗斯否认有不当行为，他主张身为西班牙王室成员，英国法院没有管辖权。

根据法院文件，两人在2004年至2009年间有段「亲密浪漫关系」，即使分手，璜．卡罗斯仍不断送礼物给她。

但在她拒绝和璜．卡罗斯重修旧好后，他诉诸「一种无异于骚扰的行为模式」，情况转趋恶化。

57岁的赛维根希坦宣称她受到威胁，她的海外房产遭闯入，而现在流亡阿布达比的璜．卡罗斯「要求归还礼物」。

赛维根希坦的委托律师主张，璜．卡罗斯退位时已放弃君王或国家元首的地位，因此无权享有豁免权。

璜．卡罗斯的委任律师伯利恒（Daniel Bethlehem）表示，根据1978年的国家豁免法（State Immunity Act 1978），璜．卡罗斯不受英国法院管辖，任何指控都必须提交西班牙最高法院。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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