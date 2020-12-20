前执行长炸毁原住民圣地 力拓：新执行长元旦上任

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（法新社雪梨20日电） 英澳合资矿业巨擘力拓集团（Rio Tinto）宣布，自2021年1月1日开始，由施陶斯霍尔姆（Jakob Stausholm）担任执行长。

数月前，澳洲古代原住民文化遗址遭炸毁，导致力拓集团前任执行长贾克（Jean-Sebastien Jacques）离职。

民?与投资者强烈反弹，迫使贾克以及两位高管9月下台。力拓炸毁该神圣古代洞穴，曾获得西澳州政府批准。洞穴内有4万6000年前人类活动遗迹的证据。

施陶斯霍尔姆在声明中表示：「2020年，我们经历非常难熬的一段时期。」

他还说：「我也深深了解，有必要恢复传统拥有者和其他利益相关者的信任，我认为这是公司一主要优先事项。」

该文化遗址包含澳洲发现的最古老原住民文物，且原住民PKKP族（Puutu Kunti Kurrama and Pinikura）将这些文物视为神圣。

力拓集团虽获政府允许，但PKKP族曾警告，放置炸药将摧毁两座传统岩石庇护所。

政府正着手调查此事，建议力拓集团赔偿，重建遭破坏地点，并承诺永久暂停开采该地区矿石。

初步报告也建议，所有在西澳营运的矿业公司都应审视与原住民土地所有者达成的协议。在法律保护加?以前，不得破坏任何文化遗产。

© 2020 AFP