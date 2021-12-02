前政府职员控施虐 澳部长遭停职调查

（法新社雪梨2日电） 澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天宣布，内阁中的教育部长遭前政府职员指控于双方交往期间施虐，已被停职接受调查。

广告 继续浏览后续

几天前，一项备受瞩目的调查显示澳洲议会普遍存在性骚扰和霸凌，国会议员和工作人员都受到该机构「性别歧视」文化的影响。

前政府职员米勒（Rachelle Miller）今天指控澳洲教育部长塔吉（Alan Tudge）在两人2017年交往期间，对她肢体与情感上施虐。然而塔吉断然否认指控。

米勒去年首度公开这桩双方合意的婚外情，她今天在坎培拉告诉记者，「这是种情感上、有时身体上的虐待关系」，取决于严重的权力失衡。

据米勒描述，她某次在凌晨4时回完一通工作电话后，塔吉把她从床上踢到地板上，并说他因为和她一起喝酒失眠而「大为光火」。

她说：「当我试图在床上坐起来时，我感觉到有人在踢我的臀部和腿，是部长。」

就在米勒向媒体发表声明几小时后，莫里森告诉国会，塔吉已同意在「独立和公平的调查程序」进行时停职。

塔吉稍早前否认这些指控，他在给当地媒体的一份声明「完全」反驳米勒的个人说法。

自从国会职员希金斯（Brittany Higgins）声称自己2019年在某位部长办公室里，遭一名同属执政自由党（Liberal Party）的男性幕僚同事性侵后，澳洲国会的职场文化便受到愈来愈多的检视。

© 2021 AFP