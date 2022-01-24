前教宗本笃十六世承认 在教会性侵案调查提供错误资讯

（法新社梵蒂冈24日电） 前教宗本笃十六世今天承认，他在德国针对教会人员性侵儿童案的调查中，提供了不正确的资讯，但他将此归咎于证词编辑「疏忽」所致。

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本笃十六世（Pope Benedict XVI）1977至1982年间担任慕尼黑教区主教，在此期间，恶名昭彰的恋童教士贺勒曼（Peter Hullermann）在德国西部艾森（Essen）被控性侵11岁男童后，被调往慕尼黑。

尽管贺勒曼有性侵前科，他仍被重新指派神职，且继续犯案多年。

天主教慕尼黑-弗赖辛（Freising）总教区委托德国法律事务所Westpfahl Spilker Wastl，调查教会在1945至2019年间如何处理性侵案。

法律事务所公布的报告发现俗名为拉辛格（Josef Ratzinger）的本笃十六世，对1980年代4起神职人员性侵儿童案知情而不作为。

这份报告指出，本笃十六世否认出席1980年一场决定接纳贺勒曼进入教区的主教辖区会议，即便会议记录直接引述他的发言。

对此，本笃十六世私人秘书耿斯凡（Georg Ganswein ）向天主教通讯社（Catholic News Agency）发表声明表示：「他（本笃十六世）对这个错误感到非常抱歉并请求原谅。」

不过，这一声明坚称，当年那场会议没有就重新指派贺勒曼担任神职作出决定。

本笃十六世方面则发布声明说：「他（本笃十六世）目前希望表明，与听证会上的陈述相反，他确实参与了1980年1月15日的主教辖区会议。」

声明坚称，陈述上的出入「不是出于恶意」，而是在编辑本笃十六世证词时发生疏忽所致。

声明并表示，接下来会发表进一步解释，现年94岁的本笃十六世仍在研读调查报告。据称这名退位前教宗健康状况不佳。

声明写道：「目前，他（本笃十六世）正在仔细阅读陈述，这些陈述让他对受害者所承受的折磨感到羞愧且痛苦。」

© 2022 AFP