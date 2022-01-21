前教宗本笃十六世遭控 担任主教时对教会性侵案知情不作为

（法新社慕尼黑20日电） 根据德国一家法律事务所今天公布的调查报告，天主教前教宗本笃十六世1980年代在德国担任大主教时，对4起神职人员性侵儿童案知情而不作为。

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天主教慕尼黑-弗赖辛（Freising）总教区委托德国法律事务所Westpfahl Spilker Wastl，调查教会在1945至2019年间如何处理性侵案。

原名叫拉辛格（Josef Ratzinger）的前教宗本笃十六世（Pope Benedict XVI）1977至1982年担任慕尼黑教区大主教。

本笃十六世发言人耿斯凡（Georg Gaenswein）表示，前教宗对神职人员性侵未成年人感到「震惊且羞愧」，但还必须细看这份报告，因为本笃十六世直到今天下午才得知此事。

现年94岁的本笃十六世于2013年宣布辞职，成为600年来首位非因逝世而退位的教宗。他目前住在教廷一座原为修道院的建筑中，过着离群索居的生活。

教廷发言人布鲁尼（Matteo Bruni）也表示，教廷有意检视这份报告，「目前还不清楚报告内容」。

根据Westpfahl Spilker Wastl事务所律师普希（Martin Pusch），涉及上述4案中2起案件的神职人员，曾犯下若干已证实的性侵行为，但仍得以继续担任神职。

在其中一起案件中，如今已声名狼籍的恋童教士贺勒曼（Peter Hullermann）在德国西部艾森（Essen）被控性侵11岁男童后，调往慕尼黑。尽管贺勒曼有性侵历史，仍被重新指派神职，而他也继续犯案多年。

© 2022 AFP