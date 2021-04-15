前法医作证：佛洛伊德死于心脏病发作

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（法新社明尼阿波利斯14日电） 美国前白人警官萧文被控杀害非裔男子佛洛伊德一案正在进行审判，一名退休法医今天出庭作证说，佛洛伊德死于心脏病发作，起因于他本身的心脏疾病、吸毒与其他因素。

在马里兰州担任首席法医直至2019年退休的佛勒（David Fowler）告诉明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）法院，佛洛伊德（George Floyd）是死于导致他心律不整的心脏病。

然而这项说法和多名医学专家的看法相抵触。多名专家表示，佛洛伊德是死于缺氧。佛洛伊德当时趴在地上，在脸部朝下、手部上铐的情况下，遭萧文（Derek Chauvin）以膝压颈超过9分钟。

这起事件发生在2020年5月25日，过程遭路人拍下后于网路疯传，在全美和世界各地引爆示威浪潮，抗议警方暴力执法与种族不公。

然而佛勒表示，他不认为佛洛伊德是死于缺氧，他会将他的死因归类于「未定」。

来自南非的佛勒表示，佛洛伊德心脏扩大，「所有冠状动脉都明显狭窄」，他是死于心律不整，原因在于压制时的血压升高与本身的血管粥状硬化疾病。

他说，佛洛伊德吸食「芬太尼」（fentanyl）与甲基安非他命（Methamphetamine，冰毒），再加上一氧化碳扮演的潜在角色，都是促成他死亡的原因。

根据佛勒，佛洛伊德遭萧文与其他员警压制时，就在一辆未熄火警车的排气管旁；佛勒说他不认为佛洛伊德是死于一氧化碳中毒，但这是他死亡的潜在因素。

萧文被控二级谋杀，一旦定罪，恐面临最高40年徒刑。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP