前法国大使驻英批强生爱说谎 担心英脱欧恐面临挑战

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（法新社巴黎6日电） 前法国驻英国大使白林接受媒体访问时表示，英国在首相强生带领下脱离欧洲联盟（EU）后，要保住全球影响力面临艰难挑战。她还说强生有个众所周知的名声，就是「爱说谎」。

白林（Sylvie Bermann）2014至2017年出使伦敦，并对2016年的英国脱欧公投有第一手观察。她今年1月出版法文新书「不列颠尼亚再见」（GoodbyeBritannia，暂译），书中对这段经验有些明显不婉转的评论，在英国引起一些人侧目。

白林在书中也毫不隐藏她对英国政坛深感失望，尤其是对那些带领英国脱离欧盟的政治人物。她还将强生（Boris Johnson）形容为「毫无悔意的骗子」。

曾任法国驻俄罗斯和驻中国大使的白林，在巴黎接受法新社访问时表示：「究竟为什么，当你（英国）在欧盟非常有活力、很成功且深具影响力时，为何会决定要离开？那样会更辛苦，而且要花很多努力才能在世界上有真正影响力。」

白林还指出，在美国和中国打「新冷战」的地缘政治背景下，英国的处境将格外艰难，因为美中两国都会看重欧盟而非英国。「这是一个三角关系，英国要（在其中）扮演角色会更困难。」

白林并认为，英国大肆宣传和美国间有「特殊关系」，但「最重要是对英国来说特殊」，而非对于美国。她说：「美国往往利用英国作为和欧盟间的桥梁或中介。显然这个角色现在消失了。」

© 2021 AFP