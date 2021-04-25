前浪凡设计师艾尔巴兹染疫过世

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（法新社巴黎25日电） 法国时尚品牌浪凡（Lanvin ）前掌舵设计师艾尔巴兹（Alber Elbaz）今天传出染疫逝世，享寿59岁。

瑞士精品集团历峰（Richemont）今天证实艾尔巴兹已离世，公司发言人表示，他是因感染2019冠状病毒疾病（Covid-19）在昨天不治。历峰董事长鲁柏特（Johann Rupert）在声明中说：「我听闻阿尔柏（艾尔巴兹）骤逝消息，感到震惊与悲恸。」

艾尔巴兹是在北非摩洛哥出生的以色列人，他在担任浪凡首席设计师14年期间，以大胆设计风格替经典剪裁加入更有趣元素，成功让这个法国最古老时尚品牌重新擦亮招牌，并成为时尚界新宠。

艾尔巴兹不仅有许多名流粉丝，他还以亲民举止，在以人人个性难搞着称的时尚界独树一格，而掳获许多一般消费者的心。

然而，艾尔巴兹却在2015年10月突然遭到浪凡开除创意总监一职，据传是与他和浪凡当时最大股东台湾富豪王效兰闹翻有关。

此后艾尔巴兹一直未加入任何时尚品牌，转为投入一系列合作关系，包括2019年与历峰集团的合作。

鲁柏特在声明中表示：「阿尔柏拥有时尚界最聪颖和最受喜爱人物的名声，这点确实实至名归。」

鲁柏特还说：「他具有包容性的时尚观点，透过融合传统工艺和科技让女性感到美丽和舒适，这些创新感十足的设计寻求重新定义时尚业。」

© 2021 AFP