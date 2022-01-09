前球后哈勒普墨尔本夏季赛封后 16个月来第一冠

（法新社墨尔本8日电） 伤愈复出的罗马尼亚网球女将哈勒普今天击败俄罗斯选手库德梅托娃，拿下墨尔本夏季赛女单冠军，这也是她16个月来的第一个冠军。

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两度大满贯赛事冠军的哈勒普（Simona Halep）运用她在重大赛事中累积的经验，在墨尔本的拉佛球场（Rod Laver Arena）以6比2、 6比3击败库德梅托娃（Veronika Kudermetova），为1月17日开打的澳洲网球公开赛做了理想的准备。

作为墨尔本夏季赛（Melbourne Summer Set）的一部分，世界女子职业网球协会（WTA） 同时进行两场比赛，美国的阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）以7比5、1比6、6比4 击败白俄罗斯女将萨诺维琪（Aliaksandra Sasnovich），赢得吉普斯兰锦标赛（Gippsland Trophy）冠军。

这是20岁的阿尼西莫娃第二次获得WTA巡回赛冠军，也让她充满信心地进入今年首场大满贯赛事。

前世界球后哈勒普自2020年9月的罗马网球赛之后就没有拿下任何奖牌。哈勒普在2021年赛季中期小腿肌肉撕裂，让她自2013年以来首度短暂地跌出世界前20名。

目前世界排名第20的哈勒普说：「让我们继续赢球，因为我喜欢这种感觉。」她在2018年澳网决赛中输给丹麦女将瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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