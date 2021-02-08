前球后柯贝澳网首轮落马 提姆克服开赛不稳晋级

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（法新社墨尔本8日电） 澳洲网球公开赛今天登场，前球后柯贝首轮失利，她认为赛前接受严格隔离检疫是失败的原因之一；奥地利名将提姆第一盘遭遇乱流，但稳住阵脚胜出，他归咎硬地球场球速问题。

2016年澳网球后、排名23种子的德国网球女将柯贝（Angelique Kerber）表现失常，在短短1小时10分钟内以0比6、4比6不敌排名63的美国选手培拉（Bernarda Pera），首轮即遭淘汰。

柯贝飞到墨尔本的航班上有一名乘客的病毒检测呈阳性反应，她是72名在隔离期间无法离开房间的球员之一。其他球员则可以每天在室外进行5小时训练。

当被问到隔离是否对她的表现造成影响时，33岁的柯贝说：「肯定是的。」她又说：「老实说，我感觉不到两周前的节奏。」

2020年夺得美国网球公开赛冠军的奥地利名将提姆（Dominic Thiem）今天对战哈萨克选手古库舒金（Mikhail Kukushkin），以7比6（7比2）、6比2、6比3胜出。他将首盘出现乱流归咎于硬地球场球速问题。

排名第3种子的提姆说：「我只是需要一些时间来调整。」他将争取他的第一座澳网冠军。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP