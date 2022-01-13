前红袜左投莱斯特38岁退休 16年MLB生涯画下句点

（法新社纽约12日电） 3度夺下世界大赛冠军的强投莱斯特（Jon Lester）今天宣布退休，结束16年的美国职棒大联盟（MLB）职业生涯。

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莱斯特生涯累计200胜117败，防御率3.66，效力过波士顿红袜、奥克兰运动家、芝加哥小熊、华盛顿国民与圣路易红雀，总计出赛452场。

曾5度入选MLB明星赛的莱斯特7日刚过38岁生日，他在刚升上大联盟时确诊淋巴癌与病魔奋斗，缺席2006年与2007年部分比赛。

莱斯特告诉体育电视频道ESPN：「当我回到棒球场时，我试着不要把每件事视为理所当然，真的很感激能跟大家一起打球。」

莱斯特之后康复，在2007年与2013年帮红袜夺得世界大赛冠军；在小熊2016年赢得自1908年来首座世界冠军，终结美国职业运动史上最长的冠军荒时，莱斯特是队内重要功臣。

莱斯特告诉ESPN：「就身体上而言，投球变得愈来愈困难。过去一年不断冒出的小毛病，后来变成阻碍表现的大问题。」

他说：「我希望自己还算有点自知之明。我不希望有人跟我说，我再也不能做这件事。我希望能高挂球衣，说声『谢谢大家，这一路很有趣』。这可能是我决定退休的最大因素。」

2008年，莱斯特在对阵堪萨斯市皇家时投出无安打比赛，这是红袜史上第18场无安打比赛。

© 2022 AFP