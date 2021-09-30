前纳粹集中营指挥官秘书 德国96岁老妇受审前逃逸

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（法新社德国伊兹赫30日电） 德国一名96岁老妇佛希纳被指控年轻时共谋杀害超过一万名纳粹集中营的被囚禁者，她今天未能现身法庭受审，法官在戏剧性庭审上对这名「逃犯」发出逮捕令。

集中营秘书佛希纳（Irmgard Furchner）是数十年来因纳粹时代罪行遭起诉的第一批女性之一。

检方指控她协助系统性谋杀被关押在波兰施图特霍夫（Stutthof）集中营的逾一万人。

由于事发时佛希纳为18至19岁，她的案件交由少年法庭审理。

德国北部城镇伊兹赫（Itzehoe）法院发言人米霍佛（Frederike Milhoffer）表示，佛希纳今天早上离开汉堡（Hamburg）附近的养老院，搭计程车前往地铁站。

不过，佛希纳没有出庭受审，伊兹赫警方发言人告诉法新社，警方正在找她，但「不知她身处何地」。此外，佛希纳的律师虽现身法庭，但未向记者发表任何声明。

佛希纳1943年6月至1945年4月在施图特霍夫集中营指挥官霍比（Paul Werner Hoppe）的办公室工作。

起诉书指出，大约有6万5000人命丧这座集中营，其中包括「犹太囚犯、波兰游击队成员和苏联战俘」。

经过长时间考虑，法院2月认定，佛希纳足以出庭受审。

代表犹太大屠杀（Shoah）幸存者并参与此案的律师鲁克尔（Christoph Rueckel）表示，佛希纳为霍比「处理所有通信」。

鲁克尔告诉「北德广播公司」（NDR），佛希纳在霍比口述下「打字（纪录）驱逐和处决命令」，并亲自草签每条讯息。

© 2021 AFP