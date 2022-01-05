前纽约州长涉强行触摸案 检方撤回起诉

（法新社纽约4日电） 美国检方今天表示，将撤回对前纽约州州长古莫（Andrew Cuomo）提出的1项性骚轻罪起诉。古莫去年因涉及多项性侵被迫辞职。

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阿尔巴尼郡（Albany County）地方检察官索亚瑞斯（David Soares）表示，虽然原告「可信」，但他的办公室无法确定无疑地证明已构成犯罪。

索亚瑞斯在声明中说：「因此我们知会法庭，不会针对此案起诉，我们也要求不受理由阿尔巴尼郡警长提出的控告。」

古莫去年11月因涉及「强行触摸」（forcible touching）被控性犯罪轻罪，若定罪最高可被处1年徒刑。这是这位一度呼风唤雨的政治人物去年8月因被控性骚辞职以来，首宗被起诉案件。

此案是由阿尔巴尼警长办公室所提。时任古莫助理的柯明索（Brittany Commisso）指控古莫2019年12月底第一次不当抚摸她，当时她在州长官邸帮忙草拟讲稿，事后古莫建议两人自拍，却趁机抓她臀部，接着把手伸进上衣抓胸部。

64岁的古莫原本得在7日应传唤出庭。

索亚瑞斯是近几周内，第3位对古莫涉性骚案要求结束刑事调查的地方检察官。

纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）发布报告，总结古莫性骚扰包括前下属等11名女性后，古莫宣布辞职。

古莫极力否认控罪，称他是政治迫害的受害者。

古莫2020年间因为每天召开疫情记者会掀起全国旋风。

© 2022 AFP