前美情报人员受雇替阿联当骇客 3人罚近5千万

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（法新社华盛顿14日电） 3名前美国情报人员今天在维吉尼亚州联邦法院坦承，曾经参与阿拉伯联合大公国网路情报活动，下手目标均为这个波湾国家的敌人和对手。

49岁的拜尔（Marc Baier）、34岁的亚当斯（Ryan Adams）及40岁的盖里克（Daniel Gericke）同意支付总额170万美元（约新台币4752万元）的罚款，相当于他们为阿联工作的报酬，以解决相关罪名指控，包括违反美国出口管制、电脑诈欺及非法出入他人电脑。

维州亚历山卓（Alexandria）联邦地区法院已同意给予3年缓起诉。法新社报导，此一复杂案件凸显出各国政府无不寻求训练有素电脑资安专家，以从事侦测敌情和威胁的工作。

3名被告过去在美国情报圈工作，包括在军中和国家安全局（National Security Agency）任职。

根据美国司法部资料，3人离开美国政府单位之后，改替一家美国企业工作，并依美国监管法规提供阿联政府网路服务。

3人于2016年再转职，改至一家薪资更优渥、与阿联政府有关联的公司上班，并开始对特定目标执行骇客任务，包括美国境内的伺服器。有媒体点出这家公司名为DarkMatter。

司法部说，而工作有一环让他们非法取得权限，出入「数以千万计」的智慧型手机与行动载具。

司法部未公开任务锁定哪些目标。但媒体报导指出，受害目标美国海内外都有，作案手法大多是上传恶意程式，不当利用软硬体漏洞来入侵并控制伺服器、电话及数位设备等。

如今除了罚款，法院也撤销3人的美国安全许可，禁止他们再任职美国情报界，也不准再从事骇客任务。

美国联邦调查局（FBI）网路部助理主任沃恩德朗（Bryan Vorndran）表示，FBI「将彻查所有透过网路犯罪而获利的个人和企业」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP