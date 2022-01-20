前美网球后史托苏儿澳网落败 告别单打生涯

（法新社墨尔本20日电） 曾获美国网球公开赛冠军的澳洲女将史托苏儿在第20次进军澳洲网球公开赛落败后，今天感性告别单打赛事生涯。

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虽然37岁的史托苏儿（Samantha Stosur）将继续与中国搭档张帅一起参加2022年双打巡回赛，但她去年12月已宣布，家乡澳洲的本届公开赛将是她的最后一次单打赛事。

史托苏儿在第二轮赛事以6比2、6比2输给第10种子、俄罗斯女将帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。

史托苏儿说：「我已经满足了，我在澳洲和世界各地都有很多美好时光，这一向令我感到愉快。」

帕芙尤申科娃也向史托苏儿致意：「她是一个非常棒的人，也是一个了不起的网球运动员，所以谢谢你。」

史托苏儿职业生涯的亮点是2011年拿下美国网球公开赛冠军，在决赛中击败小威廉丝（Serena Williams）。她还曾打进2010年法国网球公开赛决赛，输给了义大利好手夏凤（Francesca Schiavone），倒是世界排名跃升到第四。

她的职业生涯共拿下9项单打赛事冠军，但她在双打方面的成就更大，囊括了28次冠军，包括去年与张帅在美国网球公开赛配对夺冠。

澳洲的世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）称赞史托苏儿是开路先锋。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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