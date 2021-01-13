前美驻联合国大使鲍尔获拜登提名任开发总署署长

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统当选人拜登今天表示，将提名前美国驻联合国大使鲍尔掌管美国国际开发总署，由她负责美国的对外援助。拜登并提升这个职位的角色。

鲍尔（Samantha Power）提名获通过后，将成为美国国际开发总署署长（US Agency for International Development，USAID）。她将和被提名出任气候特使的前国务卿凯瑞（John Kerry），成为白宫国家安全会议成员。对外援助和气候议题首次成为华府的重要议题。

拜登在声明稿中表示：「作为美国国际开发总署署长，鲍尔将成为提升弱势群体、开创人类进步和发展新时代，以及在全球推动美国利益的强大力量。」

50岁的鲍尔出生于爱尔兰，曾任战地记者，2002年以「来自地狱的问题：美国与种族灭绝时代」（A Problem from Hell: America and the Age of Genocide）一书获得美国新闻界最高荣誉「普立兹奖」（Pulitzer Prize）殊荣。

鲍尔是前总统欧巴马（Barack Obama）的支持者，曾在欧巴马第2任内担任美国驻联合国大使。

© 2021 AFP