前美驻联合国大使鲍尔获拜登提名任开发总署署长

(法新社华盛顿13日电) 美国总统当选人拜登今天表示,将提名前美国驻联合国大使鲍尔掌管美国国际开发总署,由她负责美国的对外援助。拜登并提升这个职位的角色。

鲍尔(Samantha Power)提名获通过后,将成为美国国际开发总署署长(US Agency for International Development,USAID)。她将和被提名出任气候特使的前国务卿凯瑞(John Kerry),成为白宫国家安全会议成员。对外援助和气候议题首次成为华府的重要议题。

拜登在声明稿中表示:「作为美国国际开发总署署长,鲍尔将成为提升弱势群体、开创人类进步和发展新时代,以及在全球推动美国利益的强大力量。」

50岁的鲍尔出生于爱尔兰,曾任战地记者,2002年以「来自地狱的问题:美国与种族灭绝时代」(A Problem from Hell: America and the Age of Genocide)一书获得美国新闻界最高荣誉「普立兹奖」(Pulitzer Prize)殊荣。

鲍尔是前总统欧巴马(Barack Obama)的支持者,曾在欧巴马第2任内担任美国驻联合国大使。

