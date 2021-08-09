前苏联人权斗士柯瓦勒夫辞世

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（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯知名人权捍卫者、前苏联异议人士柯瓦勒夫（Sergei Kovalev）的家人表示，柯瓦勒夫今天凌晨在睡眠中与世长辞，享耆寿91岁。

柯瓦勒夫成为苏联民主运动领导人物之一以前，是一名生物学家。他曾因从事社运而被关进苏联劳改营。

苏联解体后，柯瓦勒夫曾强烈批评莫斯科对车臣发动战争，且他在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）于2000年掌权时，对俄国民主倒退提出警告。

柯瓦勒夫的儿子伊凡（Ivan Kovalev）在脸书上表示，他父亲在今天凌晨于睡梦中辞世。

柯瓦勒夫曾出任主席的俄罗斯人权组织「纪念碑」（Memorial）也向他致意。依据一项争议性法律，这个组织被俄罗斯政府贴上「外国代理人」（foreign agent）的标签。

纪念碑表示，柯瓦勒夫「不论在战争与和平时，在政治和日常生活中，总是忠于对人权的信念」，他自1969年以来，一直在争取人权，到了后苏联时期的俄罗斯，「他始终如一地为相同的原则奋斗」。

柯瓦勒夫1994年曾获俄罗斯总统叶尔钦（Boris Yeltsin）指派出任政府的人权委员会主席，但他在直言不讳地抨击俄国于车臣冲突中的残暴干预行动后，遭到免职。

柯瓦勒夫也曾批评蒲亭创建的政治体制，他在2001 年7月，也就是蒲亭就任总统的两个月后表示：「我们国家创立了控制式民主，试图为内外敌人制造问题。」

© 2021 AFP