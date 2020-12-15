前营运长控告性别歧视 Pinterest2250万美元和解

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（法新社旧金山14日电） 主管机关今天的资料显示，社群平台Pinterest将支付前营运长布洛夫（Francoise Brougher）2000万美元，就一项性别歧视诉讼达成和解。

根据联合声明，这项和解包括Pinterest另投入250万美元（约新台币7000万元）来提升科技界女性等未获充分代表族群的能见度。

布洛夫和Pinterest的联合声明指出：「Pinterest认可营造多元、公平和包容工作环境的重要性，将会继续进行改善文化的行动。」

根据媒体报导，布洛夫今年稍早提出诉讼，指控总公司设在旧金山的Pinterest付给她的薪水比其他男性同僚低，不让她参与决策，让她置身充满敌意的工作环境，她挺身而出抗议这种对待之后，竟然遭到解雇。

布洛夫8月间提出诉讼时，在网志发布平台Medium贴文说：「Pinterest有7成用户是女性，但这家公司却是由男性主导，女性主管的意见鲜少获采纳。」

「Pinterest的女性主管就算位处高阶，也都会被边缘化、被排挤、被噤声。」

根据Pinterest网站，全球每月有超过4.4亿人使用这个线上布告栏平台，该公司7月底的部落格贴文说，「女性率先接纳我们，现在我们的全球用户仍有6成以上是女性，我们引以为豪」。

创始于2010年的Pinterest是以图片分享为主轴的社群平台，以虚拟布告栏方式呈现，用户可用图片装饰布告栏，来展现自身嗜好，诸如美食、时尚、旅游与生活方式等等。

© 2020 AFP