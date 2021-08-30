前阿富汗部长受够贪腐 移居德国变外送员

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（法新社德国莱比锡30日电） 沙达特（Sayed Sadaat）过去在阿富汗曾任部长，但他受够政府贪腐辞去职务，移居德国，现在骑单车外送餐点维生。但他认为工作就是工作，职业无贵贱，他不感到羞耻。

周一到周五每天6小时，周末从中午到晚上10时，50岁的沙达特都会穿上招牌的橘色背心，背着方形大背包，替客户外送比萨或其他餐点。

他告诉法新社：「这份工作没什么好羞耻的。工作就是工作。有工作就代表大众有需求......总是有人要来做。」

沙达特是过去几年在德国落脚的成千上万名阿富汗人之一。从2015年起，欧洲涌入逃离战乱的大量难民，大多来自叙利亚和伊拉克，而其中约21万名阿富汗人来到德国寻求庇护，成为继叙利亚人之后，在德国的第二大难民族群。

在塔利班这个月夺回政权后，德国疏散了约4000名阿富汗人，包括曾替北大西洋公约组织（NATO）国家工作，或需要受到保护的阿富汗人。

沙达特来到德国的经历没有那么曲折。他在2016至2018年曾经担任阿富汗通讯部长，但他表示自己受够政府贪腐，决定辞去职务。

沙达特说：「担任部长的时候，我不属于总统的内部圈子。那些人总是在谋求私利，而我希望政府的计画能够被确实执行。」

「所以我没办法满足他们的要求，他们想逼我就范，从总统那边对我施压。」

沙达特之后在阿富汗的电信产业找了个顾问工作，但他表示，2020年安全情势开始恶化，「所以我决定离开」。

沙达特有阿富汗与英国双重国籍。由于英国脱欧后，英国人若没有找到工作或符合其他条件，将无法在欧盟国家居留，他赶在2020年底移居德国。

虽然在英国能找到工作，但他表示，他在德国看到更多机会。只身来到德国的沙达特，拒绝谈论自己的家人。

他表示，因为不会德语，他很难找到工作，而疫情又耽误了他学德语的计画。

不过，他现在每天上4小时德语课，然后骑单车开始外送。这份工作的报酬是每小时15欧元（约新台币491元），足够他生活开销，以及支付每月420欧元的房租。

沙达特表示，不后悔来到德国。「我知道这项挑战的时间不长，只会持续到我找到下一份工作。」

随着塔利班取回政权，北约撤出阿富汗，沙达特从中看到更多机会。「我可以针对阿富汗议题给德国政府提出建议，因为我能反映那里的真实情况，阿富汗人能从中获益。」但他坦承尚未联系德国政府。

至于塔利班，沙达特认为他们在人权和女权方面或许会「从过去的错误中学习」，但他呼吁国际社会不要背弃阿富汗人，继续提供经济援助。

© 2021 AFP