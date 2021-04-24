前首席幕僚爆料 指英相强生无能又没诚信

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（法新社伦敦23日电） 英国首相强生曾倚重的前幕僚康明兹（Dominic Cummings）今天在部落格写下长文，指称强生曾试图挡下政府内部调查，还想私用政党捐款翻新官邸，并说强生「不适任也没诚信」。

英国媒体稍早引述首相官邸匿名官员的说法报导，强生（Boris Johnson）的幕僚指责康明兹外泄强生与亿万富豪戴森（James Dyson）去年初的简讯往来，内容涉及疫情期间的税务安排。

康明兹今天透过个人部落格对报导做出反击，否认外泄简讯。他表示，政府内部先前曾调查泄密，但后来被强生挡下，因调查结果发现了可能的罪魁祸首，会牵连强生未婚妻席孟兹（Carrie Symonds）的朋友。

康明兹还说，他曾警告强生不要把保守党所获捐款用于翻新首相官邸，这是「不道德、愚蠢且可能违法」的用途。

康明兹在部落格写道，首相官邸的新任公关主任陶艾尔（Jack Doyle）在强生要求下，向媒体做出许多错误指控，「看到首相和他的办公室远未达到执政应有的能力和诚信标准，很悲哀」。

首相官邸发言人则回应「所有应申报的捐款都透明申报并公布」，且「首相从未干预政府的泄密调查」。

英国即将于5月6日举行全国性地方选举，连部分保守党人都担心康明兹的惊天爆料会带来负面影响；反对党工党（Labour Party）领袖芮纳（Angela Rayner）更直指「保守党人像老鼠一样在麻袋里互斗，陷入愈来愈深的肮脏泥沼」。

争议缠身的康明兹是2016年推动英国公投脱离欧洲联盟的军师，强生2019年7月就任首相后，延揽康明兹为首席顾问。

康明兹在2019年12月大选中协助保守党大获全胜，但他经常与同僚冲突，职场关系非常紧张，以致他2020 年11月离职走人。

他最受谴责的一件事是去年违反政府的2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封锁措施，与家人在英国境内长途旅行，理由是他和妻子出现染疫症状，需要亲戚帮忙。

© 2021 AFP