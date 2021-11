前香港众志主席罗冠聪新书「自由」：献给所有争取自由的港人

(法新社伦敦5日综合外电报导)获得英国政治庇护的前香港众志主席罗冠聪4日发表首部英文着作「自由」,并在前言写下「这本书,献给所有为争取自由走上街头的香港人」,呼吁各界不应遗忘这些港人的牺牲。

这本书全名为「自由━我们如何失去,我们如何奋战重夺」(Freedom, How We Lose It, And How We Fight Back),从罗冠聪的个人经历出发,诉说曾经自由的香港如何在中共高压下迅速陷落,并以此警醒世人,不要把自由民主视为理所当然。

他并在着作前言写下:「这本书,献给所有为争取自由走上街头的香港人。他们的牺牲,特别是那些为追求民主而被囚禁的朋友的牺牲,不应被遗忘。」

罗冠聪曾投身学生运动,后来成为香港立法会议员,却因宣示风波遭当局取消资格。反送中运动后,香港去年6月底通过实施港区国安法,罗冠聪于同年7月赴英,今年获英国政治庇护,并持续在欧美进行援港政治游说工作。

他近日接受访问时坦言,对于大部分留港的昔日战友相继陷狱,他感到愧疚。但他强调,这份愧疚并非因为觉得自己做了坏事。

被问到在港家人情况时,他则表示,离港后再也没有和家人联系,只是从朋友口中得知他们仍然安好,「他们(家人)可以过好自己的生活。」

