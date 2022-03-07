前AC米兰名将谢夫成柯泪吁义大利 伸援祖国乌克兰

（法新社米兰6日电） 前义甲AC米兰名将谢夫成柯在义大利最重要电视时事节目今天晚间播出的访问中，含泪激动吁请义大利向他遭到俄罗斯入侵的祖国乌克兰敞开心扉，提供援助。

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谢夫成柯（Andriy Shevchenko）在义大利国家电视台（RAI）的「天气如何」（Che Tempo Che Fa）节目受访时，强忍着泪水描述他在乌克兰首都基辅附近的家人所面临的状况。

他说：「我的母亲、我的姐姐和其他的亲戚都还在乌克兰，我每天都和他们通话。他们选择留下来。」

他表示：「看到我的国家发生的事情，我不能不哭。他们告诉我乌克兰目前情况的真相，城市被轰炸，儿童和老人遭到杀害。」

「我们需要努力说服俄罗斯停火，找到外交解决方案，停止这场战争。」

前明星前锋谢夫成柯是AC米兰球迷心目中的英雄，他为这支义大利甲组足球联赛劲旅射进170多球，赢得一次联赛冠军和2003年的欧洲冠军联赛。

他说：「当我抵达义大利时，这个国家向我敞开心扉。你们让我觉得是你们当中的一员，我觉得这是我第二个家。」

「现在我请求你们：向我国人民敞开心扉，我们需要你们的帮助…让他们感受到像是你们让我感受到的一样。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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