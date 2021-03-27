前CDC主任称病毒逸自中国实验室 佛奇：不太可能

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（法新社华盛顿26日电） 前美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）接受媒体访问时表示，他认为新型冠状病毒是从中国实验室流出，不过白宫首席医疗顾问佛奇直言这种说法「不太可能」。

川普政府时期的CDC主任芮斐德向美国有线电视新闻网（CNN）说：「要我猜的话，我认为这种病毒早在（2019年）9月、10月就从中国武汉的某处开始传播。」

芮斐德强调「只是表达个人看法」，说「我还是认为这种病原追本溯源，最有可能从武汉的实验室外流。其他人不信也不要紧，科学最终会让一切水落石出。实验室人员被在实验室里做的呼吸道病毒感染，也不是什么稀奇的事。」

芮斐德的观点与专家认为病毒应是透过动物中介传到人身上的主流理论大相迳庭，有科研文献指出新型冠状病毒基因与蝙蝠身上的冠状病毒高度近似。

不过国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长、美国总统拜登首席医疗顾问佛奇（Anthony Fauci）在简报会被问芮斐德的说法时，直言「不太可能」。

佛奇说：「病毒如何调整自己、以便能更有效率传染给人体，这个可能性当然存在。」

他说：「一种可能性是在实验室里，还有一种更高的可能、也是多数公卫官员所认同的，即病毒可能神不知鬼不觉地在中国社区中传播，就算没有个把月，也有几个星期的时间，才得以在临床上首度被辨识时，就已适应得相当良好。」（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP