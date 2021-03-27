前CDC主任：COVID-19病毒逸自中国实验室

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（法新社华盛顿26日电） 前美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）接受媒体访问时表示，他认为新型冠状病毒是从中国实验室流出。

川普政府时期的CDC主任芮斐德向美国有线电视新闻网（CNN）说：「要我猜的话，我认为这种病毒早在（2019年）9月、10月就从中国武汉的某处开始传播。」

芮斐德强调「只是表达个人看法」，说「我还是认为这种病原追本溯源，最有可能从武汉的实验室外流。其他人不信也不要紧，科学最终会让一切水落石出。实验室人员被在实验室里做的呼吸道病毒感染，也不是什么稀奇的事。」

芮斐德说这不代表病毒是被人蓄意释出，「这只是我的意见。但我是一名病毒学家，我毕生都在研究病毒。我不认为这东西（病毒）不知怎地就从蝙蝠跑到人身上。」

「通常一种人畜共通传染的病原跑到人身上，需要花一段时间才能让自己在人传人方面变得更有效率。所以我认为这种说法（病毒从蝙蝠传到人身上）就生物学来看并不合理。」

CNN主持人古普塔（Sanjay Gupta）问芮斐德是否认为病毒是在实验室改造，以变得更具传染力，芮斐德说：「这么说吧，我手边就有正在研究中的冠状病毒。我们实验室里多数的人都在培养病毒。我们试着让病毒长得愈来愈好…好让我们实验，并加以研究。」（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP