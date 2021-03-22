副作用频传 欧洲人对AZ疫苗信心崩盘

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（法新社柏林22日电） 英国市调公司「舆观」（YouGov）今天公布一项调查显示，许多欧洲国家对阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的信任度大幅下滑。

最近展开的民调发现，德国、法国、西班牙和义大利等欧盟最大成员国中的大多数民众，现在都认为接种AZ疫苗并不安全。

不过，这家英国-瑞典合资制药巨擘研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗仍在英国获得压倒性支持，有2/3受访者认为AZ疫苗安全，只有9%受访者持相反意见。

AZ疫苗副作用频传，加上接种速度缓慢、加上供应数量远不够需求，随着第3波疫情来袭，欧洲各国再度祭出维持社交距离等防疫限制。

与此同时，英国和欧盟则在疫苗供应方面陷入日益激烈的口水战，布鲁塞尔警告，可能使出禁止AZ疫苗出口杀手鐧。

欧洲传出多起接种AZ疫苗后出现血栓、脑出血案例后，德国、法国和义大利等至少13个国家过去两周陆续暂缓施打这款疫苗，等待欧盟药品管理局（EMA）公布评估结论。

欧盟药品管理局（EMA）18日公布评估结论，认定AZ疫苗「安全、有效」，但无法完全排除疫苗与少数罕见血栓的关联。世界卫生组织（WHO）和英国卫生监管机关也表示AZ疫苗安全无虞，德、法等国虽决定恢复施打，但仍难让所有欧洲国家释疑。

在3月12至18日展开的调查中，舆观发现如今有55% 的德国人说AZ疫苗不安全，一个月内升高15个百分点，另有32%的受访者认为这款疫苗安全。

在疫苗施打进度落后欧盟其他国家的法国，有61%的受访者说AZ疫苗不安全，而在义大利和西班牙，不信任这款疫苗的人数则在一个月内增加27个百分点。

这项民调访问了7个欧洲国家共约8000名成年人。舆观负责数据资料的新闻工作者史密斯（Matt Smith）说：「在欧洲各国领导人对牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的保护和效力表示担忧之后，这款疫苗在欧洲的声誉无疑受到损害。」

© 2021 AFP