（法新社华盛顿17日电） 美、日、韩17日在华府举行3方副外长会议，原拟会后共同召开记者会，最后却只有美国副国务卿雪蔓唱独角戏，雪蔓说日韩在最后一刻因「歧见」而取消与会。据了解日韩再次为争议岛屿主权不欢而散。

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事后孤拎拎一人出席记者会的雪蔓（Wendy Sherman）说：「与过去一段时间相同，日韩之间有些双边歧见仍待解决。」

「其中一项歧见与今天的三方会议无关，但最后却导致今天的记者回没法按原订的三方共同与会形式登场。」雪蔓没有详述究竟是什么歧见让日韩不欢而散。

不过日方给出最后一刻不参加的理由：日方指南韩16日由警察厅长金昌龙时隔12年再次登上竹岛（南韩称独岛）。

美国国务院第2把交椅雪蔓17日与日本外务省事务次官森健良、南韩外交部第一次官（副部长）崔钟建（Choi Jong Kun）于华府召开3方副外长会议，在超过3小时的会议中谈到维系台海和平稳定、朝鲜半岛等重要议题。

日媒披露，在美日韩3方会议后，森健良与崔钟建另举行双边会谈，为时约1小时45分钟。据与会人士透露，森健良在会中向崔钟建抗议登岛，并重申慰安妇及「前徵用工」（二战期间遭日本企业强徵的南韩劳工）诉讼问题，韩方应妥善对应，但崔钟建反驳，表示无法接受日本的主张。

日韩长年因历史宿怨龃龉，2019年南韩还扬言中止与日本的情报共享协议，两国间的芥蒂令美国感到警觉，担心这两个亚洲最亲密盟邦间的不快恐不力美国区域安全布局。

© 2021 AFP