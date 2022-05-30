副秘书长：俄毁约在先 北约有权在东欧部署

（法新社立陶宛首都维尔纽斯29日电） 北大西洋公约组织（NATO）副秘书长吉欧阿纳（Mircea Geoana）今天表示，北约不再受限于过去不在东欧部署兵力的承诺。

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吉欧阿纳告诉法新社说，俄罗斯入侵乌克兰，并停止和北约对话，是莫斯科自己先行毁弃「北约-俄罗斯共同关系、合作暨安全基础法」（NATO-Russia Founding Act）的所有内容。

根据1997年这项目的在重建俄罗斯与北约关系的基础法，两方同意致力「在包括中欧和东欧的约定地区内，避免任何具潜在威胁性的常规部队集结」。

吉欧阿纳在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）表示：「他们作出决定，有义务遵守约定不去侵犯邻国，但他们现在这么做了；他们当初同意与北约定期协商，但也并没有做到。」

他说：「所以我认为，因为俄罗斯的缘故，这项基础法基本上已不具作用。」

吉欧阿纳表示，俄罗斯实际上已经背离了这项1997年协议条款。

「现在北约已不受限制，可在东翼保有强大态势，确保北约的每一�剂焱炼际艿降�5条款的保障。」

北约第5条款有关集体防卫，内容指出，当北约一个成员国受到攻击，等同所有成员国遇袭。

吉欧阿纳并未针对此类部署计画提供细节；但表示他预期「一个强大、有弹性与可持续的存在」。

2017年，北约已在波罗的海国家和波兰部署了跨国战略群作为吓阻措施；自俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，北约再增派后援。

波罗的海各国已要求盟国扩大存在力量，包括编制旅来取代规模较小的战略群。

北约国防部长预定6月中旬开会，讨论此一议题及其他问题；北约各国领袖将在6月底于马德里（Madrid）举行高峰会，并批准所有相关变革。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP