力拚今年终结疫情 世卫吁富国捐4400亿元

（法新社日内瓦9日电） 世界卫生组织（WHO）今天敦促富裕国家紧急捐助160亿美元（新台币4452亿元），以合理分摊世卫战胜COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情所需的经费。

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世卫说，迅速为世卫主导的「获取COVID-19工具加速计画」（Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT Accelerator）提供经费，也许能在今年终结COVID-19构成的国际公共卫生紧急事件。

「获取COVID-19工具加速计画」的设立宗旨在开发、生产、采购和分发防治疫情的工具，包括疫苗、筛检试剂、治疗用药和个人防护装备。

「获取COVID-19工具加速计画」需要234亿美元，以用在2021年10月到2022年9月现行年度的防疫计画，但目前只筹集到8亿美元。

这项计画希望富裕国家先行提供160亿美元，以「填补眼前的资金缺口」，其余则由中等所得国家自行筹措。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）发表声明说：「如果所得较高国家合理分摊获取COVID-19工具加速计画的经费，这样的伙伴关系可以协助中低所得国家克服COVID-19疫苗接种率偏低、检测不足和药剂短缺问题。」

声明中说：「科学为我们提供对抗COVID-19的工具，如果全球能够团结共享，我们就能在今年终结COVID-19所构成的国际公共卫生紧急事件。」

疫情爆发至今，全球47亿次病毒检测中只有0.4%是在低所得国家进行。

此外，这些低所得国家只有10%人口已接种至少一剂疫苗。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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