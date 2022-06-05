力拚法网冠军 纳达尔有望成赛史最年长王者

（法新社巴黎4日电） 36岁的西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal），若能在法国网球公开赛击败挪威好手路德（Casper Ruud）称王，将成为赛史最年长的男子单打冠军得主。

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纳达尔5日将于法网男子单打决赛对上路德，这将是纳达尔生涯第14次踏上法网冠军赛舞台，也是他第30次争夺大满贯赛冠军头衔。

17年前，纳达尔首度参赛即拿下法网冠军，这次若能成功夺冠，将是他在法网拿下的第14座冠军，也是他再写历史新页的生涯第22座大满贯赛冠军。

36岁的纳达尔对自己能走到这一步，和常人同感讶异。

上个月，在纳达尔职业生涯不断困扰着他的左脚伤势，在罗马再度爆发，让他能否顺利参加法网，打上了一个大问号。

纳达尔坦承：「毫无疑问地，我宁愿输掉决赛，来换取一只全新的脚。」他并未掩饰在法网的每一场比赛，都可能是他生涯最终战的这个残酷事实。

尽管存有隐忧，但纳达尔在法网一路过关斩将，杀进最终的决赛，过程仍令人印象深刻。

他先是打了5盘、花了4个多小时，才击败加拿大选手奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）晋级8强，接着和塞尔维亚的世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）激战4个小时，艰苦闯进4强。

4强赛与德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）鏖战3个小时后，纳达尔才在兹韦列夫脚踝受伤、被迫拄着拐杖退赛离场的情况下，晋级决赛。

截至目前为止，纳达尔在法网的战绩是111胜3负，3场输掉的比赛中，有两场是败在乔科维奇手下。

纳达尔2005年首次在法网夺冠时，年仅19岁。

5日若能摘冠，纳达尔将成为法网史上年纪最大的冠军得主。目前纪录保持者是同样来自西班牙的已故好手吉梅诺（Andres Gimeno），他曾在50年前，以34岁「高龄」拿下法网冠军。

© 2022 AFP