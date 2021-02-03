力拚疫苗接种率 美国连锁药妆店也能施打

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（法新社华盛顿2日电） 美国当局将自本月11日起在各大药妆店提供2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗施打，盼能透过增加施打地点提升民众接种率。

白宫疫情协调官齐安兹（Jeff Zients）今天告诉记者，由于药厂供给有限，这项计画一开始仅限6500家药局参与，之后再扩大到4万家。

他说：「这将提供更多地点供民众在社区接种疫苗，而这也是公平分配疫苗的重要元素。」

华尔格林（Walgreens）、CVS药局（CVS Pharmacy ）、沃尔玛（Walmart）与来爱德（Rite Aid）等大型连锁店皆参与。这项计画采预约方式实施，供给优先族群施打。

除了自本周起分配给各州和领地的1050万剂疫苗外，各药妆店也会在首周分配到100万剂。

根据美国政府声明，自新总统拜登（Joe Biden）1 月20日上任以来，分配给各州的疫苗数增加22%。

目前全美已施打超过3220万剂疫苗，但仅有600万人完成施打两剂的辉瑞（Pfizer）或莫德纳（Moderna）疫苗。

在一开始遭遇瓶颈之后，各州正加快提高疫苗施打率，联邦政府也正和疫苗厂商合作企图增加供给。

拜登政府定下目标，要在上任100天内于4月20日达成施打1.5亿剂疫苗。

在娇生集团（Johnson & Johnson）上周宣布所研发疫苗经试验显示能预防COVID-19、特别是重症后，外界普遍预期美国政府很快就会批准第3款疫苗紧急使用。

尽管和辉瑞及莫德纳疫苗相比，娇生疫苗防护力较低，但优势在于为单剂式疫苗，且可存放于冰箱而不需要超低温冷冻。

© 2021 AFP