力挺乌克兰 欧洲复兴开发银行10亿欧元相助

（法新社伦敦12日电） 欧洲复兴开发银行总裁芮诺-巴索今天表示，该行在本周的年度会议上为乌克兰筹募到10亿欧元（约新台币310亿元）援助。

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除了这笔资金以外，欧洲复兴开发银行（European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）在俄罗斯入侵乌克兰之初，即曾为乌克兰推出20亿欧元的「坚韧方案」援助计画。

欧洲复兴开发银行总裁芮诺-巴索（Odile Renaud-Basso）在摩洛哥马拉喀什市（Marrakesh）举行的记者会上说，捐赠者已表示有意「向本行提供10亿欧元，以应对乌克兰战事」。

欧洲复兴开发银行本周预估，乌克兰经济今年将萎缩30%，超过先前的估计。

世界银行则预估，乌克兰经济的萎缩幅度甚至会更大，达到45%。

芮诺-巴索说：「乌克兰需要我们的帮助，以维持重大的基础建设，并保持电力、交通和铁路的运转。」

她说：「乌克兰市政当局需要支援，以应对大量流离失所的难民。」

芮诺-巴索说：「乌克兰经济需要资金来支持企业，并设法在世界经济体内维持运转，而这对许多国家的粮食安全非常重要。」她指的是，乌克兰作为小麦和向日葵一大出口国的角色。

© 2022 AFP