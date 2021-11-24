力挺台湾 立陶宛：向世界展示抵抗中国之道

（法新社华盛顿24日电） 立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天表示，立陶宛正透过分散供应链并与其他民主国家联合，向世界展示如何抵抗中国日渐强硬的施压。

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立陶宛是欧洲联盟（EU）中最小国家之一，但持续在外交上以小搏大，允许台湾以「台湾」名义在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）设立代表处，不畏中国的威胁及施压。

蓝斯柏吉斯在造访华府时，针对立陶宛为减少对中国供应依赖一事与资深美国官员会谈，同时呼吁采取更长期措施，帮助其他面临中国施压的国家。

他告诉法新社：「我认为，立陶宛学到的最大教训是，受到经济胁迫并非绝对意味着，需要放弃外交政策上的独立决定。」

蓝斯柏吉斯还说：「在中国媒体头条新闻上，你也许会受到威胁，你会受到咆哮，但无论如何，你可以抵抗那些。」 他提及，未能帮助彼此会是民主国家的唯一缺点；如果让北京不高兴，各国会觉得有一把无形之剑在悬在它们头上。

蓝斯柏吉斯指出，其他国家正与立陶宛联系汲取经验，它们「百分之百希望有更多空间，在自身外交政策上作出独立决定」。

© 2021 AFP