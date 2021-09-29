劝其他球员跟进打疫苗 詹姆斯：那不是我分内的事

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（法新社洛杉矶28日电） NBA看板球星詹姆斯今天证实自己已经打了疫苗，但对于是否说服犹豫不决的球员跟进一事，他说：「那不是我分内的事」。

美国职篮NBA洛杉矶湖人超级球星詹姆斯（LeBron James）先前不愿透露自己是否已经施打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，坚持施打与否是他和家人的「私事」。

但湖人正逐步让整支队伍和职员都接种疫苗，詹姆斯今天也向记者透露自己已接种了疫苗。

詹姆斯说：「到头来，你尝试的是在现有选项中找出保护彼此的方法，让自己有最大的机会能和队友并肩作战，在场上做出我们该做的事。终极目标是赢得总冠军，但这得从保持健康开始，这是最重要的事。」

NBA的2021-22球季例行赛将于10月19日展开，据信有约9成球员已经接种疫苗，但仍有相当数量的人，要不说自己不打疫苗，不然就是拒绝表态自己是否已接种疫苗。

布鲁克林篮网球星厄文（Kyrie Irving）昨天就说施打疫苗与否是自己的私事，不会对外公开；华盛顿巫师一哥毕尔（Bradley Beal）则说他因「个人因素」还没接种疫苗。

针对自己稍早的言论，毕尔今天表示，他「还在考虑去打疫苗的事」。

毕尔在巫师的媒体日上说：「我不是在这里鼓吹大家别去打疫苗，我也不是在这里说我不会去打疫苗。」

© 2021 AFP