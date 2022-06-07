办公室内遭儿时友人枪击 多明尼加环境部长丧命

（法新社多明尼加首都圣多明哥6日电） 多明尼加环境部长荷黑梅拉今天在办公室遭老朋友开枪射击，最终不幸丧命。

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55岁的荷黑梅拉（Orlando Jorge Mera）自2020年中起担任环境部长至今，他是律师也是政治家，父亲荷黑布朗柯（Salvador Jorge Blanco）是多明尼加前总统，曾于1982至1986年间执政。

多明尼加总统府发言人费盖罗亚（Homero Figueroa）说：「我们目前掌握的消息显示，今天早上，环境部长在办公室遭到枪击后丧命。」

他说：「枪手的身分已经确认是克鲁斯（Miguel Cruz），他是已故部长的朋友。」

费盖罗亚表示，犯嫌已遭警方拘留，犯案动机「仍在调查中」。

环境部的消息表示，犯嫌利用他与荷黑梅拉的交情，进入到荷黑梅拉和下属开例行会议的安全区内。

根据荷黑梅拉家属的声明，荷黑梅拉「在办公室接待儿时友人」克鲁斯。

据熟悉调查的知情人士透露，克鲁斯和荷黑梅拉在环境政策上有严重分歧。

荷黑梅拉2020年上任时曾承诺会致力于「负责任地」运用自然资源、保护生态体系，并减少污染。

荷黑梅拉3月接受当地媒体采访时表示，他已向司法机关通报了2300起侵犯环境许可、非法砍伐树木、破坏红树林的案件。

因此受到影响的人，从现役及退役军人、警察和商界人士都有。

多明尼加的「重音电子报」（Acento）指出，在听到7声枪响后，一支全副武装的警察精锐部队进入环境部。

警方并未立即为此事发表评论。

多明尼加总统阿比纳德（Luis Abinader）表示，他对荷黑梅拉的死「深感悲痛」，并要对荷黑梅拉的遗孀及孩子表达哀悼之意。环境部则对这次的枪击感到「沮丧」。

与阿比纳德共组「现代革命党」（Modern Revolutionary Party, PRM）的荷黑梅拉，曾于2000到2004年间担任多明尼加电信研究所所长。

荷黑梅拉是律师，也担任过电视制作人和主持人。

荷黑梅拉生于政治世家，他的妹妹是副部长，儿子是议员，妻子则是多明尼加驻巴西大使。

© 2022 AFP