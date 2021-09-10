办公室空气品质不佳 恐致员工反应迟钝

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（法新社华盛顿9日电） 上班时感觉特别迟钝吗？这可能与通风不佳和空气污染有关。

美国哈佛大学（Harvard University）科学家的一项新研究发现，办公室内空气品质可能严重影响员工的认知功能，例如反应时间和专注力。

这项研究结果今天刊载于「环境研究通讯」（Environmental Research Letters）期刊，主要作者塞迪诺劳伦特（Jose Guillermo Cedeno Laurent）接受法新社访问时说：「我们有大量关于暴露在户外污染的研究，但我们9成时间都待在室内。」

他还说，过去对室内环境的有限研究都聚焦在保暖舒适和满意度等测量上，而不是认知结果。

塞迪诺劳伦特与同事设计了一项研究，在中国、印度、墨西哥、泰国、美国和英国等6个国家追踪302名办公室职员，为期一年。研究于2020年3月告终，当时全球许多地方都因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而处于封锁令下。

参与研究的人年龄在18岁到65岁，每周至少在办公大楼工作3天，且在办公室有固定座位，他们任职的产业涵盖工程、房地产投资、建筑和技术类。

他们的工作空间装有环境感测器，以即时监测2.5微米和小于2.5微米的细悬浮微粒（PM2.5）密度，还有二氧化碳浓度、温度和相对湿度。

参与者要在手机上安装特制的应用程式，用来执行认知测试。他们须在排定时间，或当感测器侦测到PM2.5微粒和二氧化碳浓度下降或升高到一定程度时接受测试。

结果显示，每立方公尺增加10微克PM2.5微粒，会导致测试的反应时间差了约1%，准确性下降超过1%。

在二氧化碳方面，增加500PPM（百万分之一）会导致测试的反应时间差了超过1%，准确性下降超过2%，而这种程度的二氧化碳增量变化并不罕见。

美国国会正准备通过一项基础建设方案，塞迪诺劳伦特认为，是时候打造能提供适当通风和空气过滤设备的节能高效建筑了。

他说，虽然过去研究显示，长期暴露在PM2.5微粒下，会刺激中枢神经系统，并造成长期的神经退化性疾病，但这是首次有研究结果阐明短期影响。

对于在办公室工作的职员，他建议开窗，如果户外空气品质不佳，可升级大楼过滤系统或添购高品质的移动式空气清净机。

© 2021 AFP