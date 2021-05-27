办公室被造访 推特指控印度警方恫吓

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（法新社新德里27日电） 印度政府与社群媒体巨擘间的战争今天进一步升温，推特（Twitter）指控印度警方「恫吓」，并抨击印度的资讯科技（IT）新规定。推特同业和护卫隐私权人士都对新规感到不安。

批评人士说，印度总理莫迪（Narendra Modi）政府想要封杀网路上的批评声音；印度政府则否认指控。印度对推特、脸书（Facebook）及其他社群媒体而言代表庞大市场。

印度警方24日晚间为送达一份通知书而造访推特办公室。缘由是推特将印度执政党发言人的一则推文标记为内含不实讯息，且迟未将标签移除。

今年稍早，推特也部分拒绝服从印度官方要求，将具争议性新农业法和政府对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情处理的相关批评推文移除。

一名推特发言人今天透过电子邮件发布声明表示：「我们目前对于印度员工最近遭遇的事件感到忧虑，也担心我们服务的民众面临言论自由可能受威胁。」

声明还说，推特连同许多印度和全球公民社会成员都担忧，「（印度）警方使用恫吓手段来对付我们实施全球服务条款」。

推特并对昨天生效的印度新IT规定「核心成分」加以批评。按照规定，针对被认定为伤害印度主权、国家安全或「公共秩序」的网路贴文，印度政府得要求社群媒体企业追溯「首位发文者」。

美国即时通讯软体WhatsApp已因此对印度政府采取法律行动。

© 2021 AFP