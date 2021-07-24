加入废死行列 狮子山立法废除极刑

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（法新社狮子山自由市23日电） 西非国家狮子山共和国国会今天投票废除极刑，成为非洲最新一个加入废死行列的国家。

法新社报导，146名国会议员今天就废死法案展开激烈辩论。执政党狮子山人民党（Sierra LeonePeople's Party）国会领袖纽玛（Mathew Nyumah）力促议员支持废死。他呼吁：「请大家理解，这是我们为了满足国际最佳做法所做的牺牲」。

多数国会议员最终投票支持废死修正案。接下来，总统比欧（Julius Maada Bio）必须在国会通过的法案上签名，方可完成立法程序。

投票完成后，比欧在社群媒体上发布声明感谢议员和民权团体，称他们「坚定地与我们一起创造历史」。

根据狮子山法律，过去犯下谋杀或叛乱者可能遭处死刑，未来将改处终身监禁或至少30年有期徒刑。

事实上，狮子山自1998年后就没有执行死刑，死刑犯也经常可获减刑。

今年5月，狮子山司法部副部长柯洛玛（UmaruNapoleon Koroma）宣布政府将采取行动禁止死刑，以「支持狮子山共和国的基本人权」。

目前非洲各国都在减少执行死刑，同时也有越来越多国家修法废死。在非洲54国中，仅剩埃及、衣索比亚、利比亚等10国仍在执行死刑。

© 2021 AFP