加密货币吸引人 愈来愈多美金融巨擘谨慎涉足

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（法新社纽约12日电） 投资比特币及其他数位货币依旧是一项冒险游戏，规则恐出现巨大变化，但报酬也可能甚为丰厚。

因应这项进退两难的困境，美国数名主要的金融钜子正保持观望，然而已有愈来愈多人正谨慎踏入逐渐茁壮的加密资产世界。

摩根大通集团（JPMorgan Chase）执行长戴蒙（Jamie Dimon）日前表示：「我个人给各位的建议是：别碰它。但这不表示顾客不会想要它」。

戴蒙上月在摩根大通银行年会上指出，作为美国资产最大银行，摩根大通目前正在评估如何协助顾客透过加密货币交易。

加密货币原本只是由电脑玩家主导的附属消遣，不过去年和今年初比特币价格大跃升后，加密货币正引发主流投资者更浓厚的兴趣。

历史悠久的道富集团（State Street）10日宣布成立新的数位金融部门。

网路交易公司盈透证券集团（Interactive Brokers）9日矢言要在夏季结束前在平台上建置加密货币网路交易系统。

和对手嘉信理财（Charles Schwab）和富达投资（Fidelity）一样，盈透证券目前并未在平台上提供比特币交易，不过却提供客户投资涵盖加密货币或比特币期货等部分资产的选项。

想要交易比特币的投资人目前可以转向网路券商「罗宾汉」（Robinhood）或加密货币交易所Coinbase。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP