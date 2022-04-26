加密货币风险攀升呈现泡沫 欧央吁全球加强监管

（法新社法兰克福25日电） 欧洲央行（ECB）1名高阶官员今天呼吁全球监管加密货币，因为这种虚拟资产规模现在比2007年全球金融危机背后的高风险抵押贷款更大，且出现泡沫化迹象。

广告 继续浏览后续

法新社报导，比特币等加密货币到目前为止都能避开监管，但鉴于加密货币波动激烈和市场规模持续放大、可能对金融体系带来风险，许多国家有关当局正加紧关注这种局面。

欧央执行委员潘内达（Fabio Panetta）在纽约演说时指出：「我们须在全球层级上做出协调一致的努力，将加密货币资产纳入监管范围。」

「我们须确保加密货币受制的标准，符合适用于金融体系的标准。」

他的吁求呼应英国央行英格兰银行（Bank of England）的作为，英银上月加强监督加密货币，以避免为金融稳定带来风险。

潘内达指出，加密货币市场现在较次级抵押贷款市场1.3兆美元（约新台币38.52兆元）的规模还大；次级抵押贷款市场当时崩溃，引发2007年全球金融危机。

此外，潘内达警告：「它显示出惊人的相似动态。」

他说：「推广加密货币者大肆吹捧，使用加密资货币资产价格不断上涨的?幻叙述以维持资金流入，这种动能正促成加密货币出现泡沫。」

潘内达表示：「加密货币资产正带来不稳和不安性--与他们承诺的完全相反。」

他说，加密货币成长显示，社会对数位资产和快捷支付系统有其需求，还表示欧央正致力开发数位欧元以满足市场需求。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

© 2022 AFP