加州俄勒冈州数千医护同意罢工

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（法新社旧金山11日电） 美国凯萨医疗机构在俄勒冈州与加州的数千医疗工作者今天表决通过，同意工会在劳资合约谈判破局时发动罢工。谈判的症结点，似乎在于护理师等抗疫前线工作者的人力和工资。

美国联合钢铁工会（United Steelworkers）主席巴奈特（Michael Barnett）表示：「经过20个月的COVID疫情后，医护工作者空前疲累。」

根据美国联合钢铁工会声明，约有3万1000名在南加州凯萨医疗机构（Southern California Kaiser Permanente）工作的工会成员以压倒性多数投票通过，授权工会领袖发动罢工。

美国联合钢铁工会与加州护理师协会／医疗专业人员工会（United Nurses Associations of California/Union of Health Care Professionals）代表这群医疗工作者。

根据护理师与卫生专业人员联盟（Federation of Nurses and Health Professionals），凯萨医疗机构俄勒冈州设施的近3400名工作者，也以多数表决通过同意罢工。

俄州护理师与卫生专业人员联盟表示：「这是空前的授权罢工投票，显示凯萨医疗机构的工作人员都同意因人手、病患照护和公平合约等议题发动罢工。」

授权工会罢工后，工会领袖可在任何时候告诉成员开始罢工，但罢工前10天需通知凯萨医疗机构。

巴奈特在新闻稿中表示：「我们敦促凯萨医疗机构的管理阶层上谈判桌谈个公平的合约，解决长期人手不足以及安全的问题，而不是坚守危险的删减成本措施，逼得员工发生劳资争议。」

© 2021 AFP