加州力破疫苗怀疑论 推「抗疫超人大战COVID-19」

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（法新社加州圣伯纳地诺20日电） 美国近期COVID-19病例激增，疫苗施打却陷入瓶颈。为鼓励民众接种，民间群策群力，以电影产业闻名的加州，就有一个社区塑造「抗疫超人」，专门打击疫苗相关谣言。

肩挂黄色披风的「抗疫超人」（Captain Empathy）站在加州圣伯纳地诺市（San Bernardino）教育剧场的舞台上，医学就是他用来打击万恶新型冠状病毒的超能力。他成功说服了两名青少年去接种疫苗，在防疫的战场上再下一城。

导演沙纳布利亚（Valentina Sanabria）说：「我们认为，这出戏是教育大众认识疫苗重要性的一种方法，尤其是青少年。」

她表示：「许多人抗拒疫苗…原因在谣传疫苗内有微晶片等等…没有足够时间去好好了解以增长自己的知识。」

法新社报导，在美国，凡是12岁以上民众都可随处免费接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，但迄今仅有51%人口完整接种。

这么低的疫苗覆盖率让医界相当担心。医师们指出，全美近期病例因Delta变异株扩散而暴增，感染者多半是未接种疫苗的人，尤其是观念比较保守的南方各州少数族裔和穷困社区居民。

「抗疫超人大战COVID-19」（Captain Empathyvs. Covid-19）这出戏是社区发起的行动，旨在对抗疫苗怀疑论。剧中反派背着满是棘状突起的壳，散播有关疫苗的谎言。

饰演抗疫超人的查维斯（Natanael Chavez）说：「我们这么做是要戳破错误资讯，不打疫苗会让全家人陷入染疫风险中。」

抗疫超人似乎很能胜任他的工作，他至少已成功说服了一名剧组成员去打疫苗。

26岁的培瑞斯（Julia Perez）在剧中饰演一名原本不愿接种疫苗的女孩，她说：「我原本以为，既然已经感染过COVID-19，就有了抗体，不需要再打疫苗。但我在这里学到，（打疫苗）很重要。」

培瑞斯扮演的角色经过一番教育后终于愿意打疫苗，现实中，她也准备好要预约接种时间了。（译者：曾依璇/核稿：张佑之）

© 2021 AFP