加州囚犯诈领抗疫失业补助数亿美元 检方追查

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（法新社洛杉矶24日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全美之际，加州检方今天说，包括犯下连环杀人与谋杀等重罪的受刑人，诈取数亿美元的抗疫失业补助，堪称美国史上最大宗的诈欺案之一。

沙加缅度郡（Sacramento County）地检署检察官舒伯特（Anne Marie Schubert）表示，调查人员获报许多监狱依据疫情纾困方案非法请领失业补助，发现数万申请者是受刑人。

侦办这起「重大」诈欺案的专案小组由舒伯特主导，她说：「金额达数亿美元，也可能超过10亿美元，已经按照他们（囚犯）的名字给付…这将是加州历来最大宗的诈领纳税人税金案。」

根据加州州立监狱3月至8月的资料，确认1亿4000万美元（约新台币39亿元）已给付给2万名受刑人，而这只是「凤毛麟角」，实际诈骗金额可能比这个数字还要高好几倍。

光是给付约130名死刑犯的金额就超过42万美元，当中包括恶名昭彰的连环杀人魔福特（Wayne Ford），他杀害4名妇女后，1998年口袋里装着从被害人身上切割的胸部向警方投案。

还有手刃孕妻犯下一尸两命杀人案的皮特森（Scott Peterson），还有绰号「优胜美地杀手」（Yosemite Killer）的史泰纳（Cary Stayner），全都雨露均沾。

加州地方检察官协会（California District Attorneys Association）会长皮尔森（Vern Pierson）说，诈领疫情失业补助的情况，几乎遍及每个监狱。

加州州长纽森（Gavin Newson）于晚间发表声明，声称这起诈骗案「绝对不能宽纵」，并承诺「全力动员以尽速调查和查明案情」。

© 2020 AFP