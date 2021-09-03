加州审议新法 百货公司需设性别中立玩具区

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（法新社洛杉矶2日电） 美国加州立法机构正在审议一项法规，设立「性别中立」的玩具区可能会成为加州百货公司的强制性规定。

该法案不会禁止针对女孩和男孩的单独玩具区域，但将规定必须要有一个地方是洋娃娃和玩具士兵并排坐在那里，不会被推荐给特定性别。

起草法案的加州众议员罗达伦（Evan Low）表示，这些规定也将适用于奶嘴和喂食设备。

罗达伦告诉法新社：「我们需要停止为小孩贴标签，不应该把他们放在同一个框框里面，依据过时的性别刻板印象来规定他们应该喜欢什么。」

罗达伦表示，是一位女同事的女儿给了他立法灵感。

他说：「布里顿（Britten）在购物时问她妈妈：为什么商店里的某些东西对她来说是『禁区』，就因为她是女生的关系，但如果她是男生就可以？」

法案支持者表示，如此一来还有助解决不合理的价格差异，因为针对女孩的商品往往比男孩的商品还要昂贵，即使是相当类似产品。

这项法案只适用于全州超过500名员工的百货公司。

反对者说，政府无权告诉商店应该如何展示商品，而且如果商品有明确标签，不知从何挑起的父母会更容易做出选择。

该法案预计将在加州众议会通过，然后提交州长纽松（Gavin Newsom）签署。新法一经颁布，将从2024年1月起，对不遵守规定的商店处以250至500美元（约新台币7000元至1万4000元）罚款。

西方国家近年来对性别议题的敏感度提高，特别是在美国，在加州等自由主义州，中性厕所很常见。

© 2021 AFP