加州州长纽松罢免投票 定于9/14举行

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶1日电） 美国官员今天宣布，全美人口最多且最富裕的加州将于9月14日举行一场罕见的州长罢免投票，届时选民将决定州长纽松（Gavin Newsom）的命运。

法新社报导，近20年前，好莱坞男星阿诺史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）就是在原州长遭罢免时经改选继任加州州长，如今选民将决定，民主党籍的纽松是否会成为第2位在任期内遭罢免的州长。

这场共和党人于今年4月发起的连署案获得了足够的签名，可以举行罢免改选，但时间点一直在争论中。

加州副州长康伊莲（Eleni Kounalakis）发表声明说：「虽然我能够挑选的日期有限，但我相信我们已为这场选举选出了一个公平且合理的日期。我一直打算选择一个选举日期，让办理选举的官员及大众有充裕时间，以确保选举在广泛参与下顺利进行。」

康伊莲说：「这场选举在9月14日办理，符合法定要求，并提供官员所需时间来准备与通知选民。」

根据加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California），5月间接受民调的可能选民中．约57%表示他们会投票支持纽松留任。

加州公共政策研究所发现，可能选民对纽松应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的支持率已从1月的50%飙升到5月的61%。

© 2021 AFP