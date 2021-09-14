加州州长罢免投票前夕 总统拜登敦促选民三思

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（法新社美国长堤14日电） 加州将举行对州长纽松（Gavin Newsom）的罢免投票，美国总统拜登13日替纽松站台，敦促选民三思，否则恐将迎来如同前总统川普（Donald Trump）般的州长。

共和党对于纽松在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间的口罩政策与封城令不满，发起罢免，这场耗费2.8亿美元（约新台币77.5亿元）的罢免运动终于即将落幕。

拜登在长堤（Long Beach）对民众说：「你们要留下纽松做你们的州长，不然你们就会得到川普。选择显然很清楚。你们的州长有领导的勇气，投下否定票，将能保护加州避开川普。」

纽松的主要竞争对手是右翼名嘴艾德（Larry Elder）。艾德公开支持争议性人物前总统川普，但加州人普遍对川普没有好感。

非裔前律师艾德在46名州长位置挑战者中声势领先，其他候选人还有前圣地牙哥市长佛克纳（Kevin Faulconer）等人。

选民将在14日晚间前完成投票。选票上第一道问题是，是否要罢免纽松，第二道问题则是由谁取代他。

纽松只需获简单多数支持就可以保住工作，第二道问题的答案也就无关紧要了。

不过若选民决定罢免纽松，那么第二道问题的最高票者，不论领先票数有多少，将在剩下的16个月任期中领导加州。

这是加州史上第二次举行州长罢免投票，第一次是在2003年，当时让男星阿诺史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）当上州长。

共和党自从阿诺卸任后就不曾拿下加州州长宝座。共和党因为不满纽松的防疫措施，认为不必要地让孩童无法上学，并让小企业无法生存，而发起罢免，尽管加州有数千人死于COVID-19。

在纽松参加晚宴的新闻曝光，显示他违反自己设下的防疫规定后，罢免他的请愿书连署迅速达标。

晚宴事件让纽松被冠上脱离现实的伪君子印象。但经过初期震荡后，他又逐渐站稳阵脚，由于主要对手艾德的浮现，让他有了川普这个特定攻击目标。

© 2021 AFP