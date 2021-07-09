加州干旱严重 州长吁民众减少15%用水

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（法新社洛杉矶8日电） 加州州长纽松今天呼吁当地居民，减少15%的用水量，并宣布干旱紧急状态将扩大到50个郡，受影响的人数将近该州一半人口。

纽松（Gavin Newsom）认为，加州今年异常干燥乃是「大旱」，因此吁请州民减少灌溉草坪并缩短淋浴时间，以节省稀少的水资源。

纽松说：「我们已经干旱了两年，且几年前，才刚结束为期5年的干旱。」

他说：「我们希望...加州民众能够抱持上次干旱期间的相同心态，并更进一步，自发性减少15%的用水，不但是居家时如此，在工、商、农业活动上也要如此。」

由于连年降雨十分稀少，并刚历经一个干燥的冬季，全州水库5月底的估计蓄水量仅有正常时期的2/3。

去年是加州纪录中第5干的一年，而根据国营网站Save Our Water，今年「很可能」比去年更为干燥。

上周的热浪加剧了旱情，热浪席卷美国和加拿大西部许多地区，即将来临的周末预料将创下气温新高纪录，包括加州死亡谷（Death Valley ）的气温预报高到华氏128度（摄氏53度）。

根据今天纽松公布的讯息，加州58个郡中，目前有50个郡已实施干旱警急措施。

生活在干旱警急状态下的州民约占全州人口42%，主要分布在加州北部和中部；至于洛杉矶和圣地牙哥等南部各郡以及旧金山市则尚未受到影响。（译者：李晋纬/核稿：张佑之）

© 2021 AFP