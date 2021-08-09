加州干旱灌溉水遭断 农民炮轰政策：不觉荒谬吗

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（法新社加州里德利8日电） 加州最近为旱灾所苦，可能连带影响美国粮食供应。原本青翠的田野一片黑褐，只留下干瘪的树木、垂死的植物，以及愤怒的农人，居民束手无策，无语问苍天。

加州以及美国西部许多地区多年来降雨低于平均，冬季干旱状况更是严重，州与地方当局担心城市居民与野生动物的用水不足，骤然切断农田用水，农民除了错愕，更多的是愤怒。

近来农田旁的道路冒出一根根的告示牌，指控当局「把水…倒进海中」，恳求「救救加州的水」。

农人埋怨民主党籍州长纽松（Gavin Newsom）搬出大量毫无意义的限制，让他们无法如往常般，扮演好供应美国超市食物所需这个角色。

家里4代都在务农的28岁农民佛格里欧（Nick Foglio）告诉法新社，「上礼拜我有两口井干涸」，他种的2000公顷苜蓿现在都快干了，他担心「政策错误让我们饿肚子不说，也会让世界其他地方挨饿」。

加州当局似乎无视这些诉求，州政府上周新通过的紧急法案禁止数以千计人引流河川，尤其禁止农民引河川水源。

当局切断水供应后，农民们只得仰赖水井，他们花费数千美元凿井，抽取地下水，但最后连这些水源也日渐干涸。

30岁的贾西亚（Liset Garcia）表示：「情况真的很严峻。」她的20英亩田地有一半靠井水灌溉，但现在连井也干了。她这几个星期都在等人来帮她凿井，希望挖出新的地下水源，就算水不多也无妨。

坐在她位在里德利（Reedley）的菜架旁，贾西亚殷勤地招呼客人，热情底下，企图遮掩的是农地因全球暖化饱受的摧残。

炎热的气候毁了她许多作物，「根本就像在大太阳底下烤一样」，「很多叶子都被晒坏了，卷曲了起来」，「水果长不大，含水量和甜度也不到位」。

她难过地说，「连拥有食物都成了一种奢侈」，「不觉得很荒谬吗？」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP