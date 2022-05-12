加州禁售半自动武器给21岁以下成人 法院认违宪

（法新社洛杉矶12日电） 美国联邦上诉法院今天裁定，加州禁止贩售半自动武器给21岁以下成人的规定违反了美国宪法。

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加州近年通过数项法案以加强枪枝管制。联邦政府近期公布的资料显示，2020年，全美超过4万5000人因枪枝而丧命。

在加州，21岁以下者已不得购买手枪，但一项自2021年7月1日起生效的新法再添禁令，不准贩售半自动武器给21岁以下的消费者。

若干支持拥枪权的团体及个人对这项新法提出异议，法院一直在审理此案。

联邦第9巡回上诉法院法官以两票赞成、一票反对的结果，认定加州新法违反了美国宪法第2修正案，即美国人民有权「持有及携带武器」。

法官尼尔森（Ryan Nelson）写道：「如果没有革命军里那些年轻成人战斗及牺牲的英雄气概，美国就不会存在。」他是指近250年前的美国独立战争。

他继续道：「今天，我们重申宪法仍然保障让他们的牺牲成为可能的权利：年轻成人持有和携带枪枝的权利。」尼尔森是由共和党籍前总统川普任命为第9巡回上诉法院法官。

上诉法院的裁定并不影响加州禁止贩售手枪给21岁以下者的规定，这也是美国各地允许购买酒类的合法年龄。

根据「小型武器调查」（Small Arms Survey）资料，截至2017年，全美平民约持有3.93亿支枪，平均每人持有超过1把。

美国不断发生大规模伤亡枪击案，枪枝暴力浪潮席卷全国，但数项改革枪枝规范的倡议在国会始终过不了关，各州及地方议会只好自行制定限制措施。（译者：曾依璇/核稿：陈政一）

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