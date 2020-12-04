加州第3波疫情延烧 将禁聚会与非必要活动

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（法新社洛杉矶3日电） 美国加州州长纽松今天宣布，将实施新的防疫限制措施，聚会与「非必要活动」都得喊停。全美人口最多的加州，正面临2019冠状病毒疾病（COVID-19）第3波疫情。

一旦85%加护病房床位占满，这项限制措施随后生效，加州5个地区的其中4区预期「最快隔天或两天内」就会发展至此。

加州州长纽松（Gavin Newsom）说：「我们将发布区域性的『居家』命令，基本上是认为有必要禁止在家里以外的地方和他人聚会。」

一旦一个地区受到新的限制令规范，来自不同家庭的人员聚会也将禁止，这项「紧急煞车」命令必须至少实施3周。

酒吧和理发店等个人化服务也将暂时关闭，而餐厅只供外带和外送。

纽松说：「我们也在建立一个框架，将暂时禁止州内所有非必要旅行。」

旅馆将不能再接受游客入住，营地也不得过夜；办公室必须关闭，唯一例外是无法远距工作的重要基础建设部门。商店只能限制于20%容客量，仅允许部分学校维持开放。

加州正面临第3波疫情，本周有2天通报染疫病故人数达113人，远高于11月初平均的每天14人左右。

自疫情爆发以来，加州迄今近130万人确诊，逾1万9400人病故。

© 2020 AFP